Гафин: «Кукуян – лучший российский арбитр прямо сейчас»

Член совета директоров столичного «Динамо» Дмитрий Гафин рассказал, что считает Павла Кукуяна лучшим российским рефери на сегодняшний день. Также функционер оценил его работу в прошедшим дерби «красно-белых» и «бело-голубых».

«Павел Кукуян – лучший российский арбитр на сегодняшний день, с трибун к нему у меня не было вопросов. Исключение – один момент — количество добавленных минут. Слишком мало относительно того, как футболисты «Спартака» тянули время, лежали по одному, по двое, по трое, падали и так далее», - рассказал Гафин телеканалу «Матч ТВ».

Гафин добавил, что на чемпионате мира в Катаре за такое поведение футболистов на поле добавили бы минимум 15 минут к матчу.