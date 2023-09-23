Гафин: «Нам не хватило конкретики в завершении моментов»

Член совета директоров столичного «Динамо» Дмитрий Гафин рассказал, чего не хватило «бело-голубым» сегодня вечером, чтобы не проиграть в гостях столичному «Спартаку». Напомним, что очная игра завершилась минимальной победой «красно-белых», единственным голом отметился Тео Бонгонда на 7-й минуте матча.

«Расстроены и огорчены поражением от принципиального соперника. Достаточно моментов у нас было, чтобы сыграть вничью. При удачном стечении обстоятельств и победить могли. К сожалению, не хватило конкретики в завершении и позитивной результативной энергии», - цитирует Гафина «Матч ТВ».

«Динамо» после поражения опустилось в турнирной таблице РПЛ на пятое место, у клуба в активе 15 баллов.