Гранат: «У Изидора завтра больше шансов забить, чем у Дзюбы»

Бывший российский защитник Владимир Гранат порассуждал о том, у кого завтра больше шансов отличиться в матче между питерским «Зенитом» и «Локомотивом» - у Артёма Дзюбы или Вильсона Изидора.

«Дзюба против Изидора? Я думаю, что больше шансов отличиться у Изидора, чем у Дзюбы. Но только из-за того, что «Зенит» будет больше атаковать. Это никак не влияет на личные качества футболистов», - заявил Гранат Sport24, добавив, что питерцам предстоит очень тяжёлый матч.

Напомним, что Изидор забил уже в первом матче за «Зенит», что состоялся в прошлые выходные. Тогда зенитовцы гостили у «Рубина» в Казани и одержали разгромную победу – 3:0.