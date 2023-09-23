В «Крыльях Советов» подробнее рассказали о травме Витюгова

Врач самарских «Крыльев Советов» Сергей Артамонов более подробно рассказал о травме, которую сегодня днём в матче с «Сочи» (2:1) получил полузащитник самарцев Максим Витюгов.

«Повредил шею и поясничный отдел во время приземления. Дернул мышцы шейного отдела, ушиб поясницу. Надеюсь, все несерьезно, ближайшие 2–3 дня покажут», - рассказал Артамонов Metaratings.

Как добавил специалист, он точно не может сказать, будет ли играть пострадавший футболист через неделю.

«Может, завтра станет лучше, а может, и хуже», - заключил Артамонов.

В активе 25-летнего Витюгова в текущем сезоне 13 сыгранных матчей во всех турнирах, в которых он отличился одним ассистом.