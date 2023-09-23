Соболев – лучший центрфорвард РПЛ по числу ассистов

Форвард московского «Спартака» Александр Соболев сегодня вечером сделал ассист на Тео Бонгонда в дерби против столичного «Динамо». Матч в итоге так и закончился минимальной победой «красно-белых».

Что любопытно, у Соболева теперь в активе девять ассистов с начала прошлого сезона РПЛ. Это самый лучший результат чемпионата России среди центрфорвардов и пятый среди всех игроков первенства, делится Opta Sports. Помимо этого, у Соболева в активе с прошлого сезона насчитывается 15 забитых голов.

Напомним, что благодаря домашнему успеху «Спартак» смог подняться на четвёртое место турнирной таблицы. Два тура ранее московский клуб шёл в её середине.