Восстановление Ломаева займёт до двух месяцев

Врач самарских «Крыльев Советов» Сергей Артамонов дал не самый радостный прогноз по восстановлению голкипера самарцев Ивана Ломаева. По его словам, восстановление футболиста может занять до двух календарных месяцев.

«Он повредил плечо в игре с ЦСКА, сухожилие. Не скажу пока, насколько он выбыл, обследование ещё только предстоит. Но ведущий в России травматолог, смотревший его, дал прогноз, что восстановление игрока займет от 1,5 до 2 месяцев», - цитирует Артамонова Metaratings.

Напомним, что в сегодняшней игре против «Сочи» Ломаева в составе «Крыльев» заменил Богдан Овсянников.