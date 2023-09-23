«Спартак» выдал лучшую серию без поражений в московских дерби за 16 лет

Столичный «Спартак» в субботу вечером обыграл московское «Динамо» дома, единственный гол встречи оформил Тео Бонгонда.

Как сообщает Opta Sports, благодаря победе «красно-белые» не проигрывают уже в восьми подряд московских дерби в рамках Премьер-лиги. Это является лучшей серией столичной команды в городских дерби за 16 лет – с 2007 года.

Напомним, что благодаря успеху «Спартак» поднялся в турнирной таблице на четвёртую позицию. Неделей ранее команда Гильермо Абаскаля с минимальным счётом обыграла дома «Сочи».

В 10-м туре «красно-белым» предстоит отправиться на выезд к непростому сопернику – «Крыльям Советов», которые прямо сейчас делят первое место с «Краснодаром».

Гол Бонгонда и сейвы Максименко добыли «Спартаку» победу