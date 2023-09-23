«Спартак» проиграл лишь два матча с дома с прошлого сезона РПЛ, меньше – только у одного клуба

Столичный «Спартак» субботним вечером огорчил болельщиков московского «Динамо» в дерби – «красно-белые» одержали победу с минимальным счётом – 1:0.

Как сообщает Opta Sports после финального свистка, «Спартак» проиграл лишь два из 21 домашнего матча с начала прошлого сезона РПЛ. Только у одного клуба, которым является столичный ЦСКА меньше поражений дома среди команд, принимавших участие в обоих сезонах (одно поражение в 19 матчах).

Напомним, что благодаря победе «Спартак» смог как минимум до завтрашних матчей подняться на четвёртое место турнирной таблицы РПЛ. Теперь у команды Гильермо Абаскаля в активе 16 баллов. Опередить московскую команду до окончания тура теоретически может «Урал», если сенсационно обыграет в воскресенье «Краснодар».