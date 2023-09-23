В «Реал Сосьедаде» рассказали, когда надеются увидеть Захаряна на поле

В пресс-службе «Реал Сосьедада» рассказали, когда надеются увидеть российского полузащитника Арсена Захаряна на поле в следующий раз. Это должно случиться через неделю, когда баскам предстоит сыграть в рамках Ла Лиги против «Валенсии». Матч назначен на грядущую среду, 27 сентября.

«Арсен болеет, но мы ожидаем, что он будет готов к следующей игре с «Валенсией», - сказали «Чемпионату» в пресс-службе клуба.

Ранее стало известно, что 20-летний россиянин снова приболел, поэтому и не попал в заявку на грядущий матч чемпионата Испании против «Хетафе».