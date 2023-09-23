Нобоа стал самым возрастным игроком, забившим пенальти в чемпионатах России

В субботу днём Кристиан Нобоа оформил гол в ворота «Крыльев Советов» с 11-метровой отметки. Это случилось в концовке очного матча между «Сочи» и «Крыльями», что прошёл в Самаре.

Любопытно, что теперь Нобоа стал первым из игроков старше 14 000 дней, забившим пенальти в чемпионатах России, делится телеграм-канал «Цифроскоп». Ведь сегодня знаменитому эквадорцу 38 лет и 167 дней (14 046 дней).

Напомним, Нобоа выступает за российские клубы с 2007 года. В разные годы карьеры он поиграл за «Рубин», «Динамо» (Москва), питерский «Зенит» и «Ростов». В «Сочи» эквадорец играет с 2019 года.

«Крылья Советов» снова опробовали первое место