Мостовой считает, что «Локомотив» слишком зависим от Дзюбы

Бывший нападающий московского «Спартака» Александр Мостовой считает, что «Локомотив» слишком зависим от выступлений Артема Дзюбы, также бывшего футболиста «Спартака». А еще Дзюба выступал за питерский «Зенит», с которым «Локомотиву» предстоит сыграть уже в воскресенье, двадцать четвертого сентября. Матч пройдет в рамках девятого тура РПЛ.

- «Зенит» должен выигрывать 2:1, наверное. «Локо» слишком зависим от Дзюбы! Они уже сами, по-моему, в этом поверили и понимают. Мы же видим, когда Дзюба есть, даже вроде он ничего не делает, выбили мяч на 30-40 метров, он мяч принял, скинул и всё, побежали в атаку, - цитирует слова Мостового Vprognoze.kz.