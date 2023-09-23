Салтыков – самый молодой игрок в истории «Крыльев», забивший 4 гола в одном чемпионате

19-летний игрок атаки самарских «Крыльев Советов» забил в этом сезоне Российской премьер-лиги уже четыре гола. Два из них – в ворота «Ростова», один – в ворота ЦСКА, а ещё один – «Сочи» в сегодняшнем стартовом матче девятого тура РПЛ (2:1).

Как сообщает телеграм-канал «Цифроскоп», теперь Салтыков – самый молодой (19 лет 43 дня) игрок «Крыльев Советов», забивший четыре гола в одном чемпионате. Прежним рекордсменом был Евгений Харлачев (в 1993 году – в возрасте 19 лет 185 дней).

Напомним, что в результате сегодняшней победы «Крылья» теперь делят первое место турнирной таблицы РПЛ с «Краснодаром» - у обоих в активе по 18 баллов.