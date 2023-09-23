Корниленко: «Мы не говорим в раздевалке о том, что сейчас идём в тройке лидеров»

Бывший форвард, а ныне спортивный директор «Крыльев Советов» Сергей Корниленко отреагировал на текущее турнирное положение самарского клуба.

«В раздевалке и между собой в руководстве мы не говорим о том, что сейчас идём в тройке лидеров. Мы идём от игры к игре, хотим добиваться положительного результата. Как сказал Юра Горшков, у нас задача набрать ещё 15 очков – вот такие планы», - цитирует Корниленко Metaratings.

Напомним, что в субботу днём «Крылья» обыграли дома одного из аутсайдеров Премьер-лиги – «Сочи», 2:1. На голы Салтыкова и Рахмановича с пенальти ответил Нобоа. После домашнего успеха волжане временно делят первое место с «Краснодаром», которому завтра только предстоит сыграть в девятом туре.