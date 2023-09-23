Врач «Крыльев Советов»: «Цыпченко не сыграет до конца года»

Врач самарских «Крыльев Советов» Сергей Артамонов рассказал, что форвард команды Дмитрий Цыпченко не сможет выйти на поле аж до конца календарного года.

«Он вернулся с лечения в Сербии, но на поле не появится в ближайшее время. Мы его лечили консервативно, операции не было. Но всё идёт к тому, что она может понадобится. Полагаю, до конца календарного года на поле он не выйдет», - цитирует Артамонова «Матч ТВ».

Напомним, что Цыпченко травмировался в самом первом матче нового сезона РПЛ – против «Ахмата». С тех пор он на поле ни разу не выходил, а на лечение повреждения летал на Балканы – Сербию.