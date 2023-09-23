Гендиректор «Балтики»: «Победа есть победа, хоть и на валидоле»

Генеральный директор калининградской «Балтики» Кирилл Волженкин оценил победу балтийцев дома над грозненским «Ахматом». Напомним, что судьбу вечернего матча решил лишь один гол в исполнении игрока «Ахмата» Евгения Харина – он срезал мяч в собственные ворота.

«Победа есть победа, хоть и на валидоле. Как обычно, в деле был 12‑й игрок, гнал команду вперёд. И команда ответила прекрасной, эмоциональной игрой. Было видно, что все отдали себя на 100%, эмоции били ключём», - делится функционер в разговоре с «Матч ТВ».

Напомним, что «Балтика» в результате набрала семь очков и сбросила в зону вылета казанский «Рубин». Теперь команда Сергея Игнашевича идёт на 13-й строчке.

Больше подробностей о прошедшем матче читайте в нашем обзоре.

Долгожданная победа «Балтики» - видео