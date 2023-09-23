В девятом туре Премьер-лиги «Балтика» играла против «Ахмата». В дебюте Мохамед Конате трижды мог открывать счет, а Иван Олейников перебросил голкипера и ворота, выйдя чуть ли не один на один. Во второй части первого тайма игра успокоилась до курьезного автогола «Ахмата», Евгений Харин пытался сорвать атаку соперника, и от него мяч метров с 15 полетел в самый угол ворот. После перерыва были обоюдоострые атаки, но все же победили калининградцы - 1:0.

Как это было, смотрите в обзоре поединка.