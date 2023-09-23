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Ромащенко: «Сделали большой подарок и презент футбольному клубу «Балтика»

23 Сентября 2023 • 19:20 Комментировать
Балтика
1:0
Ахмат
окончен

Главный тренер «Ахмата» Мирослав Ромащенко дал для «Матч ТВ» комментарий после игры с «Балтикой».

- Привлекательный темпераментный футбол показали обе команды. Конечно, вы не можете быть довольны результатом, а содержанием игры?

- Игра получилась с нашей стороны, если отталкиваться от нас, то с одной стороны, мы неплохо начали и делали всё то, что задумывали. У нас были прекрасные моменты и шансы для того, чтобы поразить ворота соперника, причем не единожды и не дважды. Мы чересчур легко для себя эти моменты создавали. После этого потеряли и начали упускать нити игры, потому что стали упускать разум. То есть, у нас горячее сердце было, но холодной головы не стало. Соответственно, закончилось тем, чем закончилось. В любом случае мы во втором тайме пытались вновь подсобраться и перевернуть ход матча, но знаете, я сейчас игрокам в раздевалке сказал, что когда ты упускаешь контроль над игрой, вернуться в игру очень сложно, даже при всех героических стараниях. Поэтому за какие-то последние минуты, 15-20,  большое спасибо команде, за начало игры спасибо, но в остальном мы сделали большой подарок и презент футбольному клубу «Балтика».

- Какие отрезки поединка вас наиболее разочаровали?

- Нет, почему? Разочарование как раз было в тех моментах, когда мы потеряли разум и контроль над игрой. Как только ты теряешь контроль над игрой, у тебя перестает получаться абсолютно всё. Вроде бы кажется, что ты делаешь всё абсолютно правильно, но на самом деле уже нет того баланса, который должен присутствовать от первой до последней минуты. Отрезок, начиная после неплохих стартовых 15 минут до конца первого тайма, мы как-то начали растворяться.

- Вошедшие в игру футболисты усилили или как-то не вошли?

- Этот вопрос мы тоже сейчас с ними проговаривали. Безусловно хочется, чтобы игроки, которые выходят со скамейки, все-таки были более агрессивными, мотивированными и концентрированными, заряженными на игру, потому что иногда бывает так складываются моменты, что может и на минуту понадобится помощь, и к этой минуте ты должен быть готов. К сожалению, ментально мы в этом отношении мы сегодня тоже были не на высоте.

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Евро-Футбол.Ру,
Мирослав Ромащенко Ахмат
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