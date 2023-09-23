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Автогол Харина стал 20-м для «Ахмата» в чемпионатах России, больше – лишь у двух клубов

23 Сентября 2023 • 19:16 Комментировать
Ахмат
...
Динамо Москва
01.10 19:00

В субботу вечером грозненский «Ахмат» неудачно гостил у «Балтики». Команда Мирослава Ромащенко уступила с минимальным счётом балтийцам – 0:1, а автором единственного мяча в игре стал срезавший сферу в собственные ворота Евгений Харин.

Как сообщает телеграм-канал «Цифроскоп», автогол Харина стал 20-м для «Ахмата» в чемпионатах России. Больше только у двух клубов – это московский «Спартак» (21) и у «Ростов» (24).

Напомним, что поражение «Ахмата» стала первым с момента как клуб возглавляет Мирослав Ромащенко. «Балтика» же победила в РПЛ второй раз за девять туров и набрала семь очков. Также калининградский клуб больше не находится в зоне вылета, в которой плотно осел в последние туры.

Автогол Харина погубил ударную серию «Ахмата»

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