Игнашевич: «Честно говоря, очень повезло»

Главный тренер «Балтики» Сергей Игнашевич дал для «Матч ТВ» комментарий после игры с «Ахматом».

- Ваши послематчевые добрые слова в адрес ваших футболистов.

- Хочу поздравить не только футболистов, они безусловно заслужили победу. Хочу поздравить болельщиков наших с этой долгожданной победой и хочу отметить команду «Ахмат». Это очень хорошая команда, нам, честно говоря, очень повезло, в первые 15-20 минут мы грубо ошибались и могли, должны были пропускать. Но, к счастью, повезло нам, потом мы более-менее выровняли игру, но надежности нам не хватало. В целом при равной игре, я считаю, что удача к нам повернулась лицом. Поэтому еще раз хочу поздравить ребят. Удачу тоже нужно заслужить.

- Как прокомментируете эпизод на 75-й минуте с участием Максима Кузьмина, когда за голову схватились все. Там надо было решать или отдавать. Как это со стороны смотрелось?

- Первое, что подумал, что чудес в футболе не бывает. Потому что такой гол тоже нужно заслужить. Если ты хорошо работаешь, хорошо тренируешься, футбол тебя вознаградит. К сожалению, мы такие не забиваем пока.

- Болельщики помогли вам сегодня?

- Конечно. Дома и стены помогают, поддержка великолепная, поэтому спасибо болельщикам, поздравляю их еще раз с победой.