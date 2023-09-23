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Пименов считает, что «Зенит» может разгромить «Локомотив»

23 Сентября 2023 • 18:53 Комментировать
Зенит
...
Локомотив Москва
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Через 21 ч. 7 мин.

Бывший игрок «Локомотива» Руслан Пименов высказался о предстоящем матче девятого тура РПЛ, в котором «красно-зелёные» сыграют с «Зенитом».

«От матча «Зенит» — «Локомотив» жду, что в игре не будет легкой победы у команды Семака. Но предполагаю, «Зенит» может выиграть с крупным счетом», — приводит слова Пименова портал «РБ Спорт».

Встреча между командами состоится завтра, 24 сентября. Стартовый свисток главного арбитра матча должен прозвучать в 16:30 по московскому времени. За всеми событиями поединка можно будет следить в прямой текстовой трансляции, которую проведет портал LiveResult.

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Зенит Руслан Пименов
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