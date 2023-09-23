Пименов считает, что «Зенит» может разгромить «Локомотив»

Бывший игрок «Локомотива» Руслан Пименов высказался о предстоящем матче девятого тура РПЛ, в котором «красно-зелёные» сыграют с «Зенитом».

«От матча «Зенит» — «Локомотив» жду, что в игре не будет легкой победы у команды Семака. Но предполагаю, «Зенит» может выиграть с крупным счетом», — приводит слова Пименова портал «РБ Спорт».

Встреча между командами состоится завтра, 24 сентября. Стартовый свисток главного арбитра матча должен прозвучать в 16:30 по московскому времени. За всеми событиями поединка можно будет следить в прямой текстовой трансляции, которую проведет портал LiveResult.