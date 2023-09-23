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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​«Балтике» впервые в этом сезоне РПЛ удалось не пропустить

23 Сентября 2023 • 18:43 Комментировать
Балтика
1:0
Ахмат
окончен

В субботу вечером «Балтика» смогла порадовать своих болельщиков. Команда Сергея Игнашевича в родных стенах обыграла «Ахмат» в рамках девятого тура чемпионата России с минимальным счётом 1:0. Таким образом, калининградцы прервали серию без побед в Премьер-лиге, которая в итоге составила пять матчей (одна ничья, четыре поражения). В прошлый раз «Балтика» одерживала победу в чемпионате 6 августа в игре против «Факела» (2:1).

Также стоит отметить, что «Балтика» впервые в этом чемпионате смогла не пропустить.

Следующий матч Премьер-лиги «Балтика» проведёт 30 сентября – против ЦСКА на поле соперника.

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Евро-Футбол.Ру,
Балтика
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