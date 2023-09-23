​«Балтике» впервые в этом сезоне РПЛ удалось не пропустить

В субботу вечером «Балтика» смогла порадовать своих болельщиков. Команда Сергея Игнашевича в родных стенах обыграла «Ахмат» в рамках девятого тура чемпионата России с минимальным счётом 1:0. Таким образом, калининградцы прервали серию без побед в Премьер-лиге, которая в итоге составила пять матчей (одна ничья, четыре поражения). В прошлый раз «Балтика» одерживала победу в чемпионате 6 августа в игре против «Факела» (2:1).

Также стоит отметить, что «Балтика» впервые в этом чемпионате смогла не пропустить.

Следующий матч Премьер-лиги «Балтика» проведёт 30 сентября – против ЦСКА на поле соперника.