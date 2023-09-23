​«Ахмат» впервые проиграл в РПЛ при Ромащенко

В субботу вечером «Ахмат» проиграл «Балтике» в гостевом матче чемпионата России с минимальным счётом 0:1. Это первое поражение грозненцев в Премьер-лиге после назначения Мирослава Ромащенко на должность главного тренера.

В четырёх предыдущих играх чемпионата с Ромащенко у руля «Ахмат» обыгрывал «Оренбург» (4:0) и «Урал» (1:0), а также расходился миром со «Спартаком» (0:0) и «Краснодаром» (1:1).

В следующем туре чемпионата России «Ахмат» будет принимать «Динамо». Игра пройдёт в первый вечер октября.

Напомним, что на должности главного тренера «Ахмата» Мирослав Ромащенко сменил Сергея Ташуева.