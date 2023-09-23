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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Автогол Харина погубил ударную серию «Ахмата» и позволил «Балтике» покинуть последнее место

23 Сентября 2023 • 18:26 Комментировать
Балтика
1:0
Ахмат
окончен

«Ахмат» и «Балтика» сошлись в рамках чемпионата России по футболу. Матч девятого тура РПЛ состоялся 22 сентября на стадионе «Ростех Арена».

Протокол игры  
Балтика1:0Ахмат
(1:0) Харин Евгений43'  
Латышонок ЕвгенийРадмановац НиколаОсипов АлександрФернандес Роберто IIЖиров АлександрГассама НатанГузина Гедеон 85' (Мусаев Тамерлан ( 85') Пряхин Сергей 58' (Галоян Артур ( 58') Бистрович Кристиян 71' (Казаев Ян ( 71') Сото Гильермо 46' (Маляров Кирилл ( 46'  51') Энрикес Анхело 71' (Кузьмин Максим ( 71')
Запасные: Джанаев СосланБориско МаксимАванесян ТигранДудиев АсланЛамейра ЖоаоОстойич ИванПуцко Александр
Шелия ГиоргиБериша БернардБогосавац МирославЧеликович ЯсминТодорович ДаркоКамило Рейжерс 68' (Ковачев Светослав ( 68') Швец АнтонКонате Мохамед II 68' (Фузато Даниэл ( 68') Олейников Иван 88' (Гбамбле Нене ( 88') Харин ЕвгенийИльин Владимир 80' (Агаларов Гамид ( 80')
Запасные: Уциев РизванТимофеев АртёмТашаев РизванВолков Владислав IIМацуев МинкаилБыстров МаратКамилов ВладиславОпарин Михаил
23 сентября. Стадион "Ростех Арена" (Калининград).

 

Продлевать ударную серию с Мирославом Ромащенко «Ахмат» прибыл в Калининград к последней команде РПЛ. «Балтика» Сергея Игнашевича в чемпионате России победила лишь однажды (полтора месяца назад) и скатилась на самое дно. Исправлять ситуацию приходилось в матче против разыгравшегося соперника, «Ахмат» сейчас прекрасно себя чувствует. Но, как оказалось, не в Калининграде.

Команда Сергея Игнашевича вышла максимально заряженной и уже на третьей минуте могла счёт открывать. Сота получил мяч на правом краю штрафной площади и прострелил точно в ногу Энрикесу. От колена чилийца мяч полетел мимо дальнего угла. «Ахмат» слегка опешил, но потихоньку пришёл в себя и ответил двумя забегами Конате. В первом случае Мохамед выбежал по левому краю, оказался с глазу на глаз с голкипером и пробил аккурат ему в корпус. Правда, гол ещё мог быть не засчитан из-за офсайда.

Второй шанс Конате получил после выверенного кросса Бериши. Тут уже офсайда не было, форвард вынырнул из-за спин защитников и пробил в противоход голкиперу, но совсем немного не попал. А главный шанс Конате загубил после подачи Тодоровича от угла поля. В очередной раз упустили Мохамеда, теперь уже он пробил плотно и в створ, однако Латышонок в броске парировал.

«Ахмат» свои шансы загубил, за что и наказал сам себя в итоге. Пошёл заброс на Бистровича, а тот скинул мяч вперед в направлении Гузины. Его опередил защитник, выбил точно в Гедеона, от которого пришёл рикошет в лицо Харину. И именно от лица Евгения мяч оказался в сетке, очень обидный автогол – 1:0. На исходе часа игрового времени Пряхин мог увеличивать превосходство «Балтики», но после передачи Гузины пробил удобно для Шелии, нырнувшего в ближний угол ворот.

У «Ахмата» моменты были опаснее. Так Швед буквально расстреливал Латышонка из центра штрафной площади, воспользовавшись конфетной передачей Ильина, однако голкипер умудрился сложиться и каким-то чудом удар парировать. Отстоял голкипер «Балтики» эту победу для своей команды, прервав мощную серию Ромащенко. Впервые «Ахмат» проиграл при новом тренер, а «Балтика» одержала вторую победу в сезоне и запрыгнула сразу на 13-е место.

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Евро-Футбол.Ру,
Балтика Ахмат
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