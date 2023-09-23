Горшков назвал задачу «Крыльев Советов» в РПЛ

Защитник «Крыльев Советов» Юрий Горшков высказался об успешном старте команды в текущем розыгрыше Российской премьер-лиги.

«Крылья» постоянно набирают очки? Нам все равно нужно еще около 15 очков — тогда задача будет выполнена», — приводит слова Горшкова Metaratings.

Футболист признался, что команда старается не думать о давлении из-за лидирующих позиций в чемпионате, «Крылья» одинаково настраиваются на все матчи.

Ранее самарцы обыграли «Сочи» (2:1) в матче девятого тура РПЛ. На данный момент подопечные Игоря Осинькина возглавляют турнирную таблицу чемпионата, набрав 18 зачетных баллов.