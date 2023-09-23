​Гуренко: «Дзюба всегда мотивирован»

Бывший футболист московского «Локомотива» Сергей Гуренко не сомневается в мотивации форварда команды Артема Дзюбы - по его наблюдениям, эпатажный нападающий всегда мотивирован должным образом. Особенно в преддверии матча против своего бывшего клуба - питерского «Зенита».

- Он всегда мотивированный. Зачем эти вопросы задавать постоянно? Он такой же футболист, как и все остальные. Просто все вопросы про Дзюбу. Отпустите вы его уже, - цитирует слова бывшего полузащитника Vprognoze.ru.

Команды встретятся в Санкт-Петербурге двадцать четвертого сентября, в воскресенье.