Тарханов: «Сочи» мог спасти игру с «Крыльями Советов»

Советник президента «Сочи» Александр Тарханов высказался после поражения южан от «Крыльев Советов» в девятом туре чемпионата России.

Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу самарцев. Единственный мяч «Сочи» был забит лишь в компенсированное время с пенальти.

«Считаю, что в южане могли вырвать ничью в концовке встречи. У них было два стопроцентных момента, которые им не удалось реализовать. Футболисты «Сочи» вполне могли заработать одно очко в Самаре», — приводит слова Тарханова Rusfootball.

В следующем туре РПЛ «Сочи» сыграет на выезде с «Факелом», а «Крылья» примут «Спартак».