​Салтыков – об обсуждениях его игры: «Голову не вскружит, я нормальный в этом плане»

Полузащитник «Крыльев Советов» Никита Салтыков показывает отличный футбол на старте сезона. Он записал на свой счёт уже пять результативных действий в чемпионате России. Салтыков ответил на вопрос о том, может ли ажиотаж вокруг его игры вскружить ему голову.

«Стараюсь абстрагироваться от этого. Не слежу за комментариями, только если само что-то попадётся. Голову не вскружит, потому что я нормальный в этом плане», - цитирует Салтыкова Metaratings.

В субботу «Крылья Советов» на своём поле обыграли «Сочи» со счётом 2:1. Именно самарцы на текущую минуту располагаются на вершине турнирной таблицы Премьер-лиги, опережая «Краснодар» по дополнительным показателям.