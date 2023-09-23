Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
200 $ Получить
25000 ₽ Получить
150 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Непомнящий: «Салтыков радует глаз»

23 Сентября 2023 • 17:25 Комментировать
Крылья Советов
...
Спартак Москва
01.10 16:30

Футбольный эксперт Валерий Непомнящий поделился мнением об игре нападающего «Крыльев Советов» Никиты Салтыкова.

«Дай бог, чтобы у него продолжался прогресс. Есть понятие — синдром второго сезона у молодых игроков. Никита радует глаз, с мячом хорошо играет, быстро бежит и использует свои голевые моменты», — цитирует Непомнящего «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне 19-летний футболист провел 11 матчей во всех турнирах, отметился тремя забитыми мячами и записал на свой счет две голевые передачи.

На данный момент «Крылья Советов» лидируют в турнирной таблице Российской премьер-лиги, набрав 18 очков в девяти турах.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Крылья Советов Валерий Непомнящий Никита Салтыков
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
200 $ Получить
25000 ₽ Получить
150 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ СПАРТАК МОСКВА
Реклама, fon.bet
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Окончен
Крылья Советов Крылья Советов
Сочи Сочи
2
1
2.13 3.90 3.30
Видео
Окончен
Балтика Балтика
Ахмат Ахмат
1
0
2.65 3.60 2.65
Видео
23.09.23 в 19:00
Спартак Москва Спартак Москва
Динамо Москва Динамо Москва
2.30 3.80 3.00
Видео
24.09.23 в 14:00
Пари НН Пари НН
Оренбург Оренбург
2.23 3.40 3.50
Видео
24.09.23 в 16:30
Зенит Зенит
Локомотив Москва Локомотив Москва
1.47 4.80 7.00
Видео
24.09.23 в 19:00
Ростов Ростов
ЦСКА Москва ЦСКА Москва
3.30 3.70 2.19
Видео
24.09.23 в 19:00
Краснодар Краснодар
Урал Урал
1.67 4.00 5.40
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 23 Сентября
18:58 · Россия. Мелбет-Первая лига
«Алания» снова лидирует после заслуженной победы над «СКА-Хабаровском»
18:54 · Россия. Мелбет-Первая лига
«Арсенал» в меньшинстве поделил очки с главным аутсайдером
18:53 · Россия. Премьер-лига
Пименов считает, что «Зенит» может разгромить «Локомотив»
18:43 · Россия. Премьер-лига
​«Балтике» впервые в этом сезоне РПЛ удалось не пропустить
18:37 · Россия. Премьер-лига
​«Ахмат» впервые проиграл в РПЛ при Ромащенко
18:30 · Россия. Премьер-лига
«Спартак» - «Динамо»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0
18:24 · Россия. Мелбет-Первая лига
«Кубань» ушла от поражения в матче с «Тюменью»
18:20 · Россия. Премьер-лига
Классен не попал в заявку «Спартака» на матч с «Динамо» — у игрока нет травмы
18:09 · Россия. Премьер-лига
Горшков назвал задачу «Крыльев Советов» в РПЛ
18:00 · Россия. Премьер-лига
​Промес будет капитаном «Спартака» в дерби с «Динамо»
17:59 · Россия. Премьер-лига
​Гуренко: «Дзюба всегда мотивирован»
17:58 · Россия. Премьер-лига
Тарханов: «Сочи» мог спасти игру с «Крыльями Советов»
17:56 · Россия. Мелбет-Первая лига
«Динамо» Махачкала - новый лидер Первой лиги
17:55 · Россия. Премьер-лига
​Четыре игрока «Динамо» пропускают дерби со «Спартаком» по решению медиков
17:50 · Россия. Премьер-лига
Бителло и Чавес в основе: «Динамо» назвало состав на игру со «Спартаком»
Все новости
Рекомендуем