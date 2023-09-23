Непомнящий: «Салтыков радует глаз»

Футбольный эксперт Валерий Непомнящий поделился мнением об игре нападающего «Крыльев Советов» Никиты Салтыкова.

«Дай бог, чтобы у него продолжался прогресс. Есть понятие — синдром второго сезона у молодых игроков. Никита радует глаз, с мячом хорошо играет, быстро бежит и использует свои голевые моменты», — цитирует Непомнящего «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне 19-летний футболист провел 11 матчей во всех турнирах, отметился тремя забитыми мячами и записал на свой счет две голевые передачи.

На данный момент «Крылья Советов» лидируют в турнирной таблице Российской премьер-лиги, набрав 18 очков в девяти турах.