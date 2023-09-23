​Тихонов объяснил успехи «Крыльев Советов»

«Крылья Советов» в субботу обыграли «Сочи» (2:1) и забрались на вершину турнирной таблицы Премьер-лиги. Комментарий по поводу успехов самарцев дал экс-игрок «Спартака» Андрей Тихонов.

По словам Тихонова, он очень рад за «Крылья Советов». Экс-спартаковец отметил стиль самарской команды, а также тот факт, что «крылышки» от своего стиля никогда не отходят.

«Крылья» не отходят от своей тактики, поэтому у них такая игра. Поэтому они уверенно выходят и играют. Каждый из них знает, что они делают на поле, и что от них требует тренер. Было бы интересно посмотреть на «Крылья» вверху таблицы по окончании сезона», - цитирует Тихонова «Спорт-Экспресс».

В то же время Тихонов отметил, что «Крылья Советов» не смогут провести сезон без спадов.

Следующий матч «Крылья Советов» проведут 1 октября – против «Спартака» на своём поле.