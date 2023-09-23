Непомнящий — о результатах «Сочи»: «Так бывает, когда удача отворачивается от команды»

Российский тренер и футбольный эксперт Валерий Непомнящий высказался о результатах «Сочи» в нынешнем сезоне чемпионата России.

«Почему «Сочи» в таком кризисе? С ЦСКА они достойно играли, и со «Спартаком» тоже. Другое дело — нет результата. «Сочи» не использует голевые моменты. Так бывает, когда удача отворачивается от команды», — приводит слова Непомнящего портал «РБ Спорт».

23 сентября «Сочи» проиграл «Крыльям Советов» в матче девятого тура Российской премьер-лиги. На текущую минуту команда Александра Точилина располагается на 13-й строчке, имея в своей копилке всего шесть очков.