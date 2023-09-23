​Президент «Сочи» раскритиковал команду после поражения

В субботу «Сочи» потерпел очередное поражение – в гостях у «Крыльев Советов» со счётом 1:2. Президент сочинского клуба Борис Ротенберг раскритиковал команду, назвав её игру безвольной.

«Безвольная игра. Поэтому и не забивают. Что нужно менять команде? Реализацию», - цитирует Ротенберга «Спорт-Экспресс».

В девяти прошедших матчах сезона Премьер-лиги «Сочи» отпраздновал две победы при семи поражениях. На текущий момент команда занимает 13-е место в турнирной таблице. При этом сочинцы вскоре точно опустятся ниже, ведь «Факел» и «Рубин» в понедельник сыграют между собой.

Напомним, что недавно на тренерском мостике «Сочи» произошла перестановка – Александр Точилин сменил Дмитрия Хохлова.