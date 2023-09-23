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Осинькин: «Не знаю, что значит «победа на классе»

23 Сентября 2023 • 16:56 Комментировать
Крылья Советов
2:1
Сочи
окончен

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин дал для «Матч ТВ» комментарий после игры с «Сочи».

- Такой достаточно неспешный ритм игры с чем связан?

- Я тоже согласен, что мы играли не очень быстро. Наверное, для себя какие-то… если искать причины, можно сказать, что за неделю два матча, после ЦСКА даже не возвращались и играли с «Балтикой», плюс группа футболистов у нас по разным причинам пропускала, в том числе важных футболистов, дисквалифицированных. Темп, который нам нужен был, особенно во втором тайме, мы поддерживать не смогли. Наверняка тут еще психология добавляет, и счет 2:0 для нас, как видим, не идеальный счет. Как говорил еще Капелло, лучше 1:0, чем 2:0. Тогда команда более сконцентрирована. Но, наверное, основное - нам надо быть более опытными и уметь играть и по счету, и по ситуации, более тонко и лучше. Не знаю, как пенальти оценивать, но два момента было очень острых у соперника в концовке второго тайма, и мог в игру вернуться гораздо раньше, забей он этот мяч гораздо раньше, на 70-какой-то минуте, когда у Мелкадзе было два момента.

- «Крылья» оценивают как лидера. Можно назвать эту победу «победой на классе»?

- Не знаю, что значит «на классе». Мы еще до такого состояния точно не доросли. Мы, конечно, понимали, что у нас есть преимущество в скорости. То, как мы забили голы, сколько возможностей для быстрых атак у нас было по ходу матча, особенно в первом тайме, это могло показаться «на классе». Но я не думаю, что это «на классе». Это просто определенные вещи, которые мы умеем выполнять на поле. Но, как мы видим, пока не всё.

- Когда выходил Егор Карпицкий, изначально замена планировалась? Что в итоге с Максимом Витюговым?

- Егор выходил, когда мы понимали, что нам нужна замена, нам нужно освежать игру. У нас, кроме Карпицкого, остались только игроки молодежной команды. Мы в принципе хотели Витюгова менять, но ситуация так сложилась, что он получил травму, одновременно там и поясница, и шея. В раздевалке он не очень такой подвижный, так скажем. Всё забито. Надеюсь, что серьезной травмы нет, но достаточно много и других моментов. Тот же Карпицкий много пропустил после болезни, из сборной приехал с температурой, переболел. И еще у нас несколько футболистов быстро переболели. Еще далеко не в оптимальной форме. Но у всех свои сложности есть. В том числе у «Сочи» тоже.

- Никита Салтыков в своем интервью об ожидании от матча со «Спартаком» сказал, что ждет победы. Какие ваши ожидания?

- Я ожидаю от Никиты такой же дерзкой игры, как он всегда играет. Но с каждым матчем, надеюсь, он будет лучше понимать футбол.

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Евро-Футбол.Ру,
Крылья Советов Игорь Осинькин
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