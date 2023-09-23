Непомнящий считает, что «Крылья Советов» заслуженно идут в лидерах РПЛ

Бывший главный тренер «Балтики» Валерий Непомнящий прокомментировал победу «Крыльев Советов» над «Сочи» (2:1) в девятом туре РПЛ.

«Крылья Советов» по игре победили. При счете 2:0 команда особо не рвалась вперед. Самарцы вполне справедливо в лидерах чемпионата. Молодая команда, с удовольствием смотрю их матчи», — приводит слова Непомнящего «РБ Спорт».

На данный момент подопечные Игоря Осинькина возглавляют турнирную таблицу чемпионата России, набрав 18 очков. Однако «Краснодар» и «Зенит» могут подвинуть самарцев с первой строчки, ведь они еще не сыграли свои матчи в девятом туре.