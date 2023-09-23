Лепёхин объяснил, почему Изидор сильнее Дзюбы

Российский тренер Константин Лепёхин выделил фаворита в предстоящей игре девятого тура чемпионата России, в которой «Зенит» встретится с «Локомотивом».

«Я думаю, что «Зениту» не будет легко, игра должна быть напряженной. В целом, «Зенит», конечно, фаворит в этом поединке», — приводит слова Лепёхина «РБ Спорт».

По мнению специалиста, на данный момент нападающий «Зенита» Вильсон Изидор сильнее форварда «Локомотива» Артёма Дзюбы, ведь он выступает в более сильной команде.

Встреча «Зенита» и «Локомотива» состоится в воскресенье, 24 сентября. Старт поединка запланирован на 16:30 по столичному времени. Не пропустите текстовую трансляцию на портале LiveResult.