Точилин: «То, что команда выправит свою ситуацию, у меня сомнений нет»

Главный тренер «Сочи» Александр Точилин дал для «Матч ТВ» комментарий после игры с «Крыльями Советов».

- При счете 0:2 в запасе оставались Игнатьев и Джоджевич. Почему?

- Джорджевич у нас только-только приступил после травмы, поэтому по такой игре выпускать его и рисковать… по большому счету, он с нами ни одной тренировки не провел. А Игнатьев? Исходили из того, что Мелкадзе достаточно активно впереди боролся, цеплялся. У него были моменты, к сожалению, он их не реализовал. Поэтому делать замену ради замены мы уже не стали.

- Впереди уже целый недельный цикл подготовки к следующему матчу. Где будете его проводить?

- Скорее всего, в Москве.

- Какие мысли как выйти из этого кризиса? «Сочи» не забивает уже четыре игры в чемпионате и не побеждает в шести матчах подряд.

- Рецепт один: надо работать и выигрывать, вот и всё.

- Чего ждать болельщикам в игре против «Факела»?

- В первую очередь хотелось бы, чтобы и в тяжелые времена были все вместе. А что ждать? Что команда выправит. А то, что она выправит свою ситуацию, у меня сомнений нет.