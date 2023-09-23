​«Сочи» проиграл 9 последних гостевых матчей РПЛ, забив только дважды

В субботу «Сочи» в очередной раз огорчил своих болельщиков. Команда Александра Точилина проиграла в гостях у «Крыльев Советов» со счётом 1:2.

Серия «Сочи» из поражений в гостевых матчах Премьер-лиги достигла 9 матчей. В этих играх сочинцы смогли забить только 2 гола, а пропустили целых 20.

Как сообщает Opta, последней командой, которая проигрывала больше игр чемпионата России подряд, был тульский «Арсенал». В 2020-2021 годах «канониры» выдавали в Премьер-лиге серию из 14 поражений кряду.

Следующий матч для «Сочи» тоже будет выездным – 1 октября команда сыграет против «Факела» в Воронеже.