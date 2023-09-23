В «Пари НН» рассказали, как относятся к решению Севикяна играть за сборную Армении

Генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов ответил на вопрос о нападающем Эдгаре Севикяне, который принял решение играть за сборную Армении.

«Мы уважительно относимся к любым решениям наших футболистов. Если Эдгар получит в сборной Армении больше развития, значит, мы больше разовьемся как клуб. И это только в плюс нам», — приводит слова функционера «РБ Спорт».

В текущем сезоне футболист принял участие в 12 матчах с учетом всех турниров, в которых стал автором четырех забитых мячей.

24 сентября «Пари НН» встретится с «Оренбургом» в матче девятого тура Российской премьер-лиги. Начало игры запланировано на 14:00 по московскому времени.