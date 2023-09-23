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Ромащенко сравнил «Балтику» с британскими командами

23 Сентября 2023 • 16:31 Комментировать
Балтика
1:0
Ахмат
перерыв

Главный тренер «Ахмата» Мирослав Ромащенко дал для «Матч ТВ» комментарий перед игрой с «Балтикой».

- После тяжелого кубкового поединка с «Зенитом» через два дня на третий предстоит не менее тяжелый матч с «Балтикой», учитывая перелет. Успела ли команда полноценно восстановиться и подготовиться к предстоящему поединку?

- Несмотря на то, что перелет был длинным, и игра с «Зенитом» непростая, тем не менее, больше, наверное, должно здесь сказаться в психологическом плане. Мы неплохо играли с «Зенитом», и положительные эмоции должны превалировать. При подготовке к этому матчу мы не обращали внимания  на какие-то сложности, потому что это нормально для профессионального футбола. К тому же мы, как всем известно, мы делали определенные ротационные вещи.

- При подготовке к играм вы уделяете огромное внимание изучение игры соперника. Какие сильные и слабые стороны вы почерпнули для себя в игре калининградской «Балтики»?

- Секрет, потому что ребята должны  на поле продемонстрировать то, о чем мы говорили. Те ошибки, которые есть у соперника, равно как плюсы, мы досконально изучали и достаточно длительно их показывали и на общекомандных мероприятиях и командных занятиях и в индивидуальных беседах. Поэтому непростой соперник, который имеет свое направление и видение футбола. Такой манер больше похож, если сказать вкратце и чуть приоткрыть дверцу в нашу раздевалку, на ирландский, шотландский стиль игры, на наш взгляд. Потому что мы на предыдущем месте работы встречались с клубами из этих стран, особенно, с Ирландией. Такие параллели провели. Силовой стиль, достаточно много лонгболлов, длинных передач, подбор мяча. И фланги, полуфланги, вот это дверца, которую я вам приоткрыл. Хотя она и так понятна в стиле игры команды «Балтика».

- Есть изменения у вас в составе по сравнению с прошлым туром, с матчем с «Краснодаром». У вас Конате, Харин, Швец в основе. Чем это решение обсуловлено?

- Швец и был в предыдущем матче у нас в основном составе, в кубковом, я имею в виду. Если отталкиваться от последнего матча, который у нас был кубковым, то соответственно, у нас, безусловно, есть изменения. А так, в целом  то, что было запланировано перед игрой с «Зенитом», с учетом  игры сегодняшнего дня, то мы плавно к этому подошли. Это всё плановые замены.

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Евро-Футбол.Ру,
Балтика Мирослав Ромащенко Ахмат
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