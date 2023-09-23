​«Крылья Советов» установили личный рекорд в РПЛ

В субботу «Крылья Советов» в очередной раз порадовали своих болельщиков. В домашнем матче против «Сочи» команда Игоря Осинькина отпраздновала победу со счётом 2:1.

Как сообщает Opta, «Крылья Советов» установили клубный рекорд, забив в 16 матчах Премьер-лиги подряд. Улучшить рекорд самарская команда сможет в первый день октября, когда она сыграет против «Спартака» на своём поле.

На текущий момент «Крылья Советов» лидируют в турнирной таблице чемпионата России, опережая «Краснодар» по дополнительным показателям. Впрочем, девятый тур только-только начался.