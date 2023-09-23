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Игнашевич объяснил отсутствие в составе Малярова и Галояна

23 Сентября 2023 • 16:21 Комментировать
Балтика
1:0
Ахмат
перерыв

Главный тренер «Балтики» Сергей Игнашевич дал для «Матч ТВ» комментарий перед игрой с «Ахматом».

- «Балтика» в первенстве имеет пять матчей без побед, но турнирная ситуация позволяет быстро положение улучшить. Учитывая все обстоятельства, по степени важности сегодняшний поединок, домашний, можно назвать ключевым матчем сентября, осени, или, может быть, для «Балтики» уже каждый матч как последний?

- Это понятно было перед началом чемпионата, что для нас каждый матч будет важным. Я бы не стал выделять сегодняшнюю игру. У нас те же цели и задачи - порадовать в первую очередь своих балтийских болельщиков хорошей игрой и, конечно, результатом.

- Как проходила  подготовка к матчу? Вы говорили, что команде предоставите выходной. В каком настроении команда находится?

- В хорошем, мне кажется, рабочем настроении. Ребята, которые не играли кубковый матч, у них не  было выходного, получили какую-то нагрузку. Основная группа отдыхала. Постарались оптимально подготовить ребят, тот состав, который сегодня выйдет на этот матч.

- Маляров провел все матчи в старте в Первой лиге и Премьер-лиге. Также он сегодня в резерве, его поменял Сота. На вас его игра в кубковом матче произвела впечатление, что повлияло на такое решение?

- Мы знаем  сильные качества Соты, ему, безусловно, нужно давать шанс и время, чтобы он себя проявил. Он футболист высокого уровня. Я думаю, что это логично, что мы постараемся в ближайших матчах сделать на него ставку.

- Бистрович поменял Галояна. С чем такое решение связано?

- У нас так же в последние дни трансферного окна появился Кристиян Бистрович. Стараемся найти оптимальные сочетания в центре полузащиты.

- Все-таки, что с Лазаревым, какие прогнозы, как долго будет лечиться, что произошло?

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- Лазарев получил в товарищеской игре повреждение, усугубил его на тренировке. У него мениск, поэтому я думаю, что он только зимой нам поможет.  Сейчас будет готовиться к лечению.

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Балтика Сергей Игнашевич
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