«Крылья Советов» выиграли все матчи РПЛ против «Сочи»

Программу девятого тура чемпионата России открывал матч между «Крыльями Советов» и «Сочи». Самарская команда отпраздновала победу со счётом 2:1.

Любопытно, что «Крылья Советов» выиграли все семь очных матчей против «Сочи» в чемпионате России. Результаты были следующими: 2:0, 3:0, 1:0, 3:2, 2:0, 2:1, 2:1.

Как сообщает Opta, только в играх против «Сочи» «Крылья Советов» в РПЛ имеют 100% побед.

Набрав три очка, «Крылья Советов» догнали «Краснодар», который располагается на вершине турнирной таблицы Премьер-лиги. При этом по дополнительным показателям самарцы даже опередили «быков».

Следующий матч Премьер-лиги «Крылья Советов» проведут 1 октября – против «Спартака» на своём поле.