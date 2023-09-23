Салтыков: «Много пропускаем в концовках, надо как-то работать над этим, хотя не знаю как»

Лучший футболист матча «Крылья Советов» - «Сочи» Никита Салтыков поделился впечатлениями от игры в эфире канала «Матч Премьер».

- Что с бутсами?

- Я их отдавал ремонтировать, сейчас просто жду новые бутсы. Вроде как сделали, но минуте на 20-й заметил, что порвались. Попросил, чтобы принесли вторые, я запасные принес на игру. Переобулся, все нормально.

- Можно сказать, что забивал порванными?

- Я не знаю, может быть, не обратил на это внимание.

- Как оценишь игру своей команды? Относительно других матчей кажется, что сегодня был невысокий темп игры.

- Ну да, правильно вы сказали, особенно во втором тайме мало играли с мячом. Мало получили удовольствия от игры. Но заработали три очка, это, мне кажется, важно.

- Пенальти в конце игры, что это - нехватка концентрации? Чем можешь это объяснить?

- Может, опыта какого-то, может, концентрации. «Крылья» - молодая команда, мы много пропускаем в концовках. Надо как-то работать над этим, хотя не знаю как. Нехватка концентрации и, наверное, опыта.

- «Крылья» сейчас самая забивающая команда с 21 голом, в тройке лидеров, будете идти вверху после матча. Что говорят об этом в команде, какие у вас мысли обо всем этом?

Реклама

- Хотелось бы идти от игры к игре. Все спрашивают, как это возможно там оказаться на первой строчке, на второй, войти в тройку. Хотелось бы просто идти от матча к матчу, выигрывать каждый матч, а там уже посмотрим, на каком месте мы окажемся.