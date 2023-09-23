«Крылья Советов» снова опробовали первое место, нанеся «Сочи» уже седьмое поражение в рамках РПЛ

В первом матче девятого тура чемпионата России встречались «Крылья Советов» и «Сочи».

В прошлом туре Премьер-лиги самарцы были близки к выездной победе над ЦСКА. «Крылья» по ходу матча выигрывали 2:0, а преимущество в один мяч не смогли удержать в численном большинстве. Впрочем, та потеря очков не помешала волжанам находиться в первой тройке. По итогам восьми матчей команда Игоря Осинькина имела пятнадцать очков в активе.

А вот у «Сочи» ситуация гораздо менее привлекательная. И даже совсем не привлекательная. Достигнув серебряных медалей весной прошлого года, «барсы» пошли на серьёзный спад. Но если в прошлом сезоне они не бывали в зоне стыков, то к отчётному матчу подошли именно в ней. Черноморцы располагались на тринадцатом месте с шестью очками после восьми матчей.

В прошлом туре чемпионата «Сочи» проиграл в добавленное время московскому «Спартаку». Таким образом, в семи предыдущих своих матчах в чемпионате «барсы» потерпели шесть поражений. Далее уже под руководством Александра Точилина они проиграли столичному ЦСКА в Кубке (1:1, по пенальти 2:4). Ну а «Крылья Советов» в этом турнире на уходящей недели победили «Балтику» – 2:1.

«Сочи» проводил во всех турнирах третий подряд матч на выезде и пропустил в Самаре уже на четвёртой минуте. Бейл выполнил подачу с правого фланга, Миладинович сыграл головой, а Горшков принял мяч около дальнего угла вратарской и выполнил пас к проекции ближней штанги на Салтыкова. Тот нанёс удар по воротам, и после рикошета от Миладиновича сфера спланировала в правый угол (1:0).

Инициатива после этого досталась гостям, но без результативных последствий для хозяев. На 24-й минуте Мелкадзе отдавал к левому углу вратарской проникающий пас на Батырева, который и так не переиграл Овсянникова, плюс ещё офсайд был зафиксирован у Амира. Кроме того, сам Медкадзе, не реализовавший несколько моментов против ЦСКА, продолжать бить мимо створа.

Умение Нобоа выполнять острые проникающие передачи не стало определяющим фактором. Вместо того чтобы воспользоваться этим козырем, сочинцы пропустили на 41-й минуте на контратаке. Бабкин отобрал мяч на своей половине поля и запустил в проход по свободному пространству Рахмановича. Тот оставил не у дел Юрганова и из района левого края вратарской послал мяч в створ мимо Заболотного (1:0).

В начале второго тайма Мелкадзе напомнил о том, как он может не использовать моменты, попав с близкого расстояния в перекладину. «Крылья» играли по счёту, матч складывался для них комфортно. «Сочи» же не хватало изюминки, чтобы переломить ход встречи, и Александр Точилин с весьма кислым видом безнадёжно вздыхал на тренерской скамейке. Правда, ещё на 77-й минуте Овсянников потащил опасный удар Батырева, а Бейл встал на защиту своих ворот на добивании от Мелкадзе.

Неожиданно на шестой добавленной минуте гости заработали пенальти – Овсянников толкнул в своей штрафной Мелкадзе. Нобоа реализовал одиннадцатиметровый в левый угол, куда голкипер самарцев не дотянулся. 2:1 – на том и закончили. Слишком поздно «Сочи» забил свой гол, чтобы это могло повлиять на исход встречи.

Черноморцы потерпели в рамках РПЛ седьмое поражение (четвёртое подряд), а «Крылья Советов» выбрались на первое место таблицы (они там три недели назад уже бывали), обойдя «Зенит» по очкам и «Краснодар» по числу забитых голов при одинаковой разнице мячей. Но питерцы и «быки» ещё не играли в девятом туре.

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Кирилл Иванцов