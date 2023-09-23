​«Не ищите скандальных подробностей»: Сухина прокомментировал уход из «Факела»

Станислав Сухина покинул должность начальника «Факела». Специалист дал комментарий по поводу своего ухода из воронежского клуба.

«Никаких подводных камней здесь нет, скандальных подробностей искать не стоит. Мы с клубом совместно пришли к такому решению. Ничего плохо здесь нет, юридический момент», - цитирует Сухину сайт «Матч ТВ».

Сухина отметил, что каких-то планов по будущему он пока что не имеет.

Пост начальника «Факела» Станислав Сухина занимал с начала 2022 года. Раньше специалист работал на этой должности в московских «Локомотиве» и «Велесе». В своё время Сухина был арбитром категории ФИФА.

«Факел» на текущий момент занимает предпоследнее место в турнирной таблице РПЛ. Ближайший матч команда проведёт 25 сентября – против «Рубина».