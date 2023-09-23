Кузьмичёв: Поддерживаю «Краснодар», который отказался продавать Черникова в «Ниццу» за 3 млн евро

Известный функционер Владимир Кузьмичёв отреагировал на информацию, согласно которой «Краснодар» отказался продавать своего полузащитника Александра Черникова в «Ниццу».

Сообщалось, что французский коллектив минувшим летом предлагал «быкам» за 23-летнего хавбека три миллиона евро.

«Если бы решение по Черникову зависело от меня, я бы не отдал его за 3 млн евро. Александр — основной игрок «Краснодара». Полностью поддерживаю решение руководства «Краснодара», — приводит слова Кузьмичёва «РБ Спорт».

По мнению эксперта, Черников уже созрел для переезда в европейский клуб, поэтому ему обязательно нужно попробовать себя за рубежом.

Контракт хавбека с «Краснодаром» рассчитан до 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость Черникова в 2,5 млн евро.