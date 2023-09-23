Ловчев: «Рвать себя «Динамо» «Спартаку» уже не позволит»

Ветеран «Спартака» Евгений Ловчев поделился своими мыслями о московском дерби между «Спартаком» и «Динамо», которое пройдёт в субботу вечером. По мнению Ловчева, динамовцы не позволят спартаковцам разрывать себя, как было в летнем кубковом матче. Тогда «красно-белые» победили со счётом 4:1, причём забили все голы к 25-й минуте.

«Думаю, что так рвать себя «Динамо» уже не позволит. Играть команда будет более ответственно, очень осторожно в обороне, а «Спартак» не будет столь ярок», - написал Ловчев в своём телеграм-канале.

Ловчев ожидает изменений в составах «Спартака» и «Динамо» по сравнению с очной игрой в Кубке России. По мнению экс-игрока «красно-белых», исход дерби решит игра в обороне.

Матч между «Спартаком» и «Динамо» стартует в 19:00 по московскому времени. Не пропустите текстовую трансляцию.