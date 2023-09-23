«Крылья Советов» удвоили счёт в матче с «Сочи» после рейда Рахмановича

«Крылья Советов» ударно проводят первый тайм матча девятого тура Премьер-лиги против «Сочи». Уже на четвёртой минуте Никита Салтыков отправил мяч в сетку ворот ударом метров с восьми. На 41-й минуте Амар Рахманович записал свою фамилию на табло. Полузащитник на скорости ворвался в штрафную по центру, на замахе обманул защитника и уже с левой части штрафной покатил мяч в цель мимо голкипер.

Счет стал 2:0 в пользу самарцев, они делят первое место с «Краснодаром». Самый подробный онлайн - на LiveResult.ru.