Жоаозиньо считает, что Галицкий заслуживает чемпионства «Краснодара»

Бывший нападающий «Краснодара» Жоаозиньо поделился комментарием о результатах «быков» в новом розыгрыше чемпионата России.

«Я очень болею за то, чтобы «Краснодар» стал чемпионом в этом сезоне. Игроки, фанаты и президент Галицкий этого заслуживают», — приводит слова Жоаозиньо «Чемпионат».

Напомним, бразильский футболист с российским паспортом провел в «Краснодаре» семь лет (2011-2018). На данный момент 34-летний Жоаозиньо выступает за бразильский «Новоризонтино».

После восьми туров «Краснодар» лидирует в турнирной таблице Российской премьер-лиги, сумев набрать 18 очков.

24 сентября подопечные Владимира Ивича встретятся на своем поле с «Уралом».