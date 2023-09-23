«Крылья Советов» вышли в лидеры РПЛ благодаря быстрому голу в ворота «Сочи»

Девятый тур Премьер-лиги стартовал матчем в Самаре, где «Крылья Советов» принимают «Сочи». Уже на четвёртой минуте болельщики увидели забитый мяч. Хозяева поля провели размашистую атаку с переводом мяча с правого фланга на дальний край штрафной, оттуда короткий пас в центр на Никиту Салтыкову, которому никто не помешал нанести удар, и мяч оказался в сетке ворот.

«Крылья» взлетают на первое место в таблице, а вот соперник остается в зоне стыков. Поминутная текстовая трансляция на LiveResult.ru.