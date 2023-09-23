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Осинькин: «Очень хотелось бы, чтобы мы продолжали забивать»

23 Сентября 2023 • 14:04 Комментировать
Крылья Советов
2:0
Сочи
1 1.93 X 3.70 2 4.00
2-й тайм

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин дал для «Матч ТВ» комментарий перед игрой с «Сочи».

- Как скажется на игре «Крыльев» сегодня отсутствие Солдатенкова и Костанцы?

- Мы постараемся их заменить, у нас есть люди, которые готовы играть, как и эти футболисты, по 90 минут. Поэтому посмотрим. Всегда отсутствие тех или иных людей на взаимозаменяемости и дополняемости будет ощущаться. Тем не менее, и Витюгов, и Барач у нас достаточно много игрового времени имеют.

- Ушаков вернулся в Самару. Как оцените его самочувствие. Когда ждать его возвращения в команду?

- Пока он еще, конечно, не тренируется. Нам надо понаблюдать за тем, как у него пройдет время после травмы. Наверное, ближе к следующей игре будем принимать решение. Пока он даже не начал тренироваться даже немножко. Хотя вроде самочувствие нормальное.

- Гарре сегодня впервые после травмы выходит на поле. Как оцените его состояние, насколько он готов?

- За неделю. Мы его даже не брали с собой на матч с ЦСКА. На матч в Калининграде он уже ездил и получил там свои 20-25 минут игрового времени. Сейчас мы посчитали, что он уже готов лучше и выйдет в стартовом составе. Но насколько он готов, наверное, покажет только сейчас время. На наш взгляд, самое главное сейчас, чтобы его травма не вызывала беспокойства. А форму, конечно, он постепенно наберет.

- «Крылья» сейчас в верхней части турнирной таблицы, «Сочи», наоборот, с учетом Кубка, не побеждает пять матчей подряд. Возможна ли сегодня какая-то недооценка соперника со стороны игроков вашей команды?

- С нашей точки зрения, мы об этом много говорим и все время предупреждаем о том, что у нас должен быть максимальный настрой, и «Сочи» попал в такую ситуацию, что ему отступать некуда. Много действий делает клуб для того, чтобы развернуть эту ситуацию. Смена тренера в этом плане тоже говорит о многом. Конечно, мы предупреждаем, настраиваем ребят максимально на то, что мы должны быть на 100% готовы к игре. Надеюсь, что у нас получится.

- В последних матчах «Крылья» очень много забивают. Чего ждать болельщикам сегодня?

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- Не знаю, что ждать, но очень хотелось бы, чтобы мы продолжали забивать. Хотелось бы и меньше пропускать, мы только один матч на ноль сыграли в этом сезоне. Но, тем не менее, ваш вопрос был про забитые голы, мы очень надеемся, что такая тенденция будет продолжена.

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Евро-Футбол.Ру,
Крылья Советов Игорь Осинькин
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